Công an Cần Thơ bắt kẻ "nổ" quen biết nhiều người ở Trung ương để nhận tiền “chạy án”

Ngày 11/11, thông tin từ cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Cần Thơ do đối tượng Trần Xuân Mai (SN 1980, ngụ ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) thực hiện.

Đối tượng Trần Xuân Mai ở Cần Thơ bị bắt để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Mai có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan ở Trung ương để nhận số tiền trên 1,97 tỷ đồng chi phí “chạy án”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Mai để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.