“Nữ tướng” duy nhất trong dàn lãnh đạo Tập đoàn FLC hiện nay là ai?

Bà Bùi Hải Huyền - ‘Nữ tướng’ duy nhất trong giàn lãnh đạo Tập đoàn FLC

Mới đây, Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 với các nội dung quan trọng liên quan đến nhân sự và định hướng phát triển của doanh nghiệp này trong giai đoạn tới. Đáng chú ý, trong giàn lãnh đạo điều hành Tập đoàn FLC chỉ xuất hiện duy nhất 1 'bóng hồng'.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC

"Nữ tướng" của Tập đoàn FLC hiện nay là bà Bùi Hải Huyền (sinh năm 1976). Bà Huyền từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn FLC trong 3 năm, từ tháng 3/2020 đến cuối tháng 2/2023.

Trước đó, bà đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm điều hành, tham gia quản lý các lĩnh vực cốt lõi của FLC, bao gồm khách sạn, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, hàng không và nông dược.

Tại FLC, bà Huyền là một trong số những lãnh đạo kỳ cựu với hơn 12 năm gắn bó với doanh nghiệp này. Bà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC như: Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC; Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC; Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort; Công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort; Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort; Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu nông sản FAM; Công ty CP Đầu tư và phát triển vườn thú Faros.



Cuối tháng 2/2023, bà Huyền chính thức gửi đơn từ nhiệm cả 2 chức vụ Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Trong thư gửi cán bộ nhân viên, bà nhấn mạnh việc rời vị trí điều hành là cần thiết để tạo cơ hội cho một hướng đi mới, giúp FLC thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu đang được triển khai.

Sau khi rời FLC, bà Huyền đầu quân cho Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam với vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 16/8/2023. Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, bà Huyền từ nhiệm vị trí lãnh đạo tại Dabaco. Như vậy, bà Huyền làm việc tại Dabaco được khoảng 6 tháng.

Bà Bùi Hải Huyền, CEO Tập đoàn FLC.

Sau gần 2 năm rời "ghế nóng", vào đầu tháng 12/2024, khi FLC công bố Nghị quyết thay đổi nhân sự cấp cao: Ông Vũ Anh Tuân được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Bùi Hải Huyền trở lại vị trí Tổng Giám đốc tập đoàn. Sự tái bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn FLC đang trong quá trình tái khởi động nhiều dự án lớn và tìm cách tháo gỡ những khó khăn về pháp lý, tài chính.

Một điểm cần lưu ý là bà Huyền dường như không sở hữu cổ phiếu FLC. Theo báo cáo trước đây, bà không nắm giữ cổ phần nào của FLC, điều này đặt bà vào vị trí điều hành với vai trò “người quản lý chứ không phải chủ sở hữu”. Việc này có thể vừa là lợi thế trong việc điều hành khách quan, cũng có thể đặt bà vào thế áp lực cao nếu hiệu quả tái cấu trúc không rõ ràng và không được cổ đông đánh giá cao.

Về tình hình kinh doanh Tập đoàn FLC, tại phiên họp bất thường gần nhất, lãnh đạo công ty cho biết bất động sản tiếp tục là trụ cột chiến lược trong định hướng phục hồi và phát triển. Hiện, Tập đoàn FLC đang triển khai và nghiên cứu hơn 50 dự án tại 11 địa phương, tập trung ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.



Không chỉ đẩy mạnh các dự án thương mại, Tập đoàn FLC cho biết, đang xúc tiến nghiên cứu và phát triển nhà ở xã hội - một lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác.



Về tài chính, Tập đoàn FLC đã nộp ngân sách gần 276 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý 2/2026



Tập đoàn FLC đặt mục tiêu khôi phục giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM vào quý 1/2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và công bố toàn bộ báo cáo tài chính còn tồn đọng, đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu và “hồi sinh” doanh nghiệp.