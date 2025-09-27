Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí

Dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cùng 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh...



Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phòng báo chí Sơn La.

Tại phiên trù bị, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 7 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội. Ảnh: Phòng báo chí Sơn La.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt mội số nội dung về công tác bầu cử trong Đảng; lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thông qua Quyết định về việc thành lập các đoàn đại biểu, tổ thảo luận; hướng dẫn thảo luận; định hướng thứ tự tham luận của các đoàn đại biểu tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại Phiên trù bị. Ảnh: Phòng báo chí Sơn La.

Đa số ý kiến cho rằng dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, có tính khái quát lý luận cao và thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược.



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (1986 - 2025), 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991 - 2025), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (2020 - 2025).

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình phiên Đại hội chính thức. Ảnh: Quốc Tuấn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hoá các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành Trung tâm kinh tế - xã hội của Tiểu vùng Tây Bắc", có nhiệm vụ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 28/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, bế mạc sáng 29/9.



Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng/người/năm; Tập trung xây dựng tỉnh Sơn La trở thành Trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc; trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả của vùng Tây Bắc.

- Có 35 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử và 17 sản phẩm được xuất khẩu vào thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ, từng bước tạo dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Du lịch có nhiều điểm nhấn, Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là Khu du lịch quốc gia vào năm 2024; dự kiến ngành du lịch đón 5,3 triệu lượt khách vào năm 2025, doanh thu đạt 6.300 tỷ đồng (tăng 5,06 lần so với năm 2020).

- Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên; thành phố Sơn La được UNESCO công nhận vào Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.

- Công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm từ 21,66% năm 2021 ước đến năm 2025 còn 7,89%, bình quân giảm 3,59%/năm, vượt mục tiêu 3%/năm đề ra.