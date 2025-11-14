Cờ của Liên minh Châu Âu. Ảnh Getty

"Bất kỳ khoản viện trợ nào trong tương lai cũng sẽ dẫn đến nợ nần chồng chất và mất thêm quyền tự chủ kinh tế cho Ukraine. Khoản thanh toán sẽ phụ thuộc vào khoản bồi thường chiến tranh giả định từ Moscow, một điều kiện không khả thi về mặt chính trị", bài báo viết.

Các tác giả bài viết nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp của Brussels nhằm củng cố nền độc lập của Ukraine đều phản tác dụng: Kiev ngày càng phụ thuộc vào các quyết định bên ngoài và mất khả năng tự phục hồi nền kinh tế. Bài viết cũng bày tỏ quan điểm rằng khoản viện trợ 140 tỷ euro mà Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hứa hẹn cho Ukraine chỉ đồng nghĩa với việc quốc gia này gánh thêm nợ và tạo thêm gánh nặng tài chính cho chính các nước châu Âu.

Ủy ban Châu Âu đang tìm kiếm sự đồng ý của các quốc gia thành viên EU về việc sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga cho Kiev – hiện tại, thỏa thuận có giá trị khoảng 140 tỷ euro dưới hình thức cái gọi là "khoản vay bồi thường" đặc biệt, mà Ukraine sẽ phải trả có điều kiện sau khi xung đột kết thúc và trong trường hợp "Moscow thanh toán thiệt hại vật chất". Bỉ phản đối điều này vì lo ngại về hậu quả pháp lý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố vào ngày 12/11 rằng Brussels hiểu tính chất tội phạm của ý tưởng cho vay tiền bồi thường cho Ukraine được áp đặt đối với người Bỉ bằng cách đánh đổi tài sản của Nga và biết rằng họ sẽ phải đối mặt với các hành động trả đũa từ Moscow.

Sau khi chiến dịch đặc biệt được triển khai, các nước G7, cũng như EU, đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương khoảng 300 tỷ euro. Khoảng 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear của Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi những hành động này là trộm cắp, nhấn mạnh rằng không chỉ tiền của tư nhân mà cả tài sản nhà nước cũng bị nhắm mục tiêu.