Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Getty

Theo Bloomberg, nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là chiến thắng lớn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin – người đã phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022 với tuyên bố “giải phóng” Donbass.

Cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua khi Nga gặp khó khăn trong việc mở rộng đáng kể phạm vi kiểm soát sau những bước tiến ban đầu. Các nỗ lực đàm phán hòa bình trước đây đều bế tắc, chủ yếu do bất đồng về việc Nga có được giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm hay không.

Những điểm chính của đề xuất

Bloomberg cho biết, Ukraine hiện chưa đồng ý với đề xuất. Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau để đàm phán vào tuần tới.

Mỹ được cho là đang vận động sự ủng hộ từ Ukraine và các đồng minh châu Âu cho thỏa thuận này.

Theo đề xuất, Ukraine sẽ phải rút quân khỏi các khu vực Lugansk và Donetsk, trong khi Nga sẽ chấm dứt các chiến dịch tấn công ở Kherson và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, chưa rõ Moscow có sẵn sàng từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát hay không.

Sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump vào tháng 1/2025 đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính quyền Biden – vốn ủng hộ Ukraine mạnh mẽ và bác bỏ khả năng Nga giữ được bất kỳ phần lãnh thổ nào.

Hồi tháng 7, ông Trump đã đặt ra thời hạn 50 ngày cho ông Putin để đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng sau đó rút ngắn thời gian này, đồng thời bày tỏ “rất thất vọng” vì Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.

Phản ứng từ các bên

Trên mạng xã hội Truth Social, sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp ông Putin hôm thứ Tư, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đạt được tiến triển lớn! Sau đó, tôi đã cập nhật thông tin cho một số đồng minh châu Âu. Tất cả đều đồng ý rằng cuộc chiến này phải kết thúc, và chúng ta sẽ làm việc để đạt được điều đó trong những ngày và tuần tới".

Theo truyền thông nhà nước Nga, Điện Kremlin ra thông cáo cho biết: “Tổng thống Putin đã gửi một số tín hiệu tới Mỹ về vấn đề Ukraine. Tổng thống Trump cũng đã phát ra các tín hiệu tương tự".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Phía Nga bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Trump, và ông sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Mục tiêu của ông Trump là chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này".

Toàn bộ chi tiết của đề xuất vẫn chưa được công bố trước cuộc gặp Trump – Putin sắp tới. Ông Trump tuần này nhấn mạnh rằng, Tổng thống Putin không bắt buộc phải gặp Zelensky như một điều kiện để tiến hành cuộc gặp với mình.