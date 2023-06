Công viên Chu Văn An được phê duyệt quy hoạch bởi Sở quy hoạch – Kiến trúc và UBND huyện Thanh Trì vào ngày 20/8/2009, đồng thời cũng chính thức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu tưởng niệm nhà giáo, danh nhân Chu Văn An. Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và công viên Chu Văn An được xây dựng trên địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.