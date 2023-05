Mimaland (Malaysia): Nằm ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia In Miniature Land (hay còn gọi là Mimaland) hoạt động từ 1975 đến 1994. Được coi là công viên giải trí chủ đề đầu tiên ở Đông Nam Á, nơi này có một hồ nước nhân tạo, một hồ bơi có máng trượt khổng lồ và Vương quốc Động vật Tiền sử. Công viên bị đóng cửa sau một vụ lở bùn và do các vấn đề an toàn khác. Ảnh: Imagoimages.