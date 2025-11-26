"Dám nghĩ, dám làm", trồng chuối buồng to dài, thu nhập tốt hơn để vươn lên thoát nghèo

Nhiều chị em phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số xã Đông Khánh Sơn (xã Đông Khánh Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Sơn Trung, Ba Cụm Bắc và Ba Cụm Nam của tỉnh Khánh Hoà cũ), tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trong phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng về ý chí vươn lên, làm giàu chính đáng.

Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những người tiên phong, năng động, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng, địa phương.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số xã Đông Khánh Sơn đã mạnh dạn thoát khỏi lối mòn sản xuất truyền thống, tìm tòi hướng đi mới trong kinh doanh và khởi nghiệp.

Họ tận dụng tối đa tài nguyên bản địa như thổ cẩm, nông sản sạch, dược liệu quý, hay các đặc sản ẩm thực dân tộc để tạo ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị kinh tế cao.

Gia đình chị Cao Thị Bể (sinh năm 1993, thôn Chi Chay, dân tộc Raglai, xã Đông Khánh Sơn) trước đây là hộ cận nghèo và hiện nay đã thoát nghèo, trở thành tấm gương sáng cho người dân học tập.

Gia đình chị Cao Thị Bể (sinh năm 1993, thôn Chi Chay, dân tộc Raglai, xã Đông Khánh Sơn) trước đây là hộ cận nghèo, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà để sinh sống. Để cải thiện cuộc sống, chị đã vay vốn trồng mía tím và 300 gốc cà phê trên diện tích 4.500m2 đất do ba mẹ cho.

Vụ mía đầu tiên, chị thu được 8 triệu đồng và lấy đó làm vốn tiếp tục đầu tư chăm sóc cây cà phê. Không ngại nắng mưa, khó khăn gia đình chị cần mẫn từng ngày, biến mảnh đất trống thành vườn cây xanh tốt. Chồng chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình chị có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Trên diện tích 1,2ha đất, chị Cao Thị Bể trồng 150 gốc sầu riêng xen kẽ măng cụt, chuối, chôm chôm, bưởi, cà phê… Được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 100 triệu đồng, chị đã đầu tư mua cây giống, phân bón để trồng trọt.

Chị Bể cho biết: “Giá các loại trái cây tuy lúc cao lúc thấp, nhưng tôi trồng nhiều loại nên có nguồn thu quanh năm, mang lại thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm tôi thu về hơn 100 triệu đồng. Hơn 3 năm nay, tôi còn làm thêm công việc cấp dưỡng ở trường học”...Chị Bể phấn khởi cho biết:

Tấm gương sáng làm giàu ở xã miền núi từ mô hình trồng sầu riêng trái bự bự

Tương tự, vợ chồng chị Mấu Thị Hiểm (sinh năm 1988, thôn Tà Nĩa, dân tộc Raglai) được ba mẹ chia cho mảnh đất và hỗ trợ dựng tạm căn nhà bằng ván gỗ để sinh sống. Năm 2014, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đã hỗ trợ bà 40 triệu đồng xây dựng căn nhà Đại đoàn kết.

Nhờ trồng cây ăn quả, gia đình chị Mấu Thị Hiểm, xã Đông Khánh Sơn có thu nhập ổn định.

Để cải thiện kinh tế gia đình, ngoài làm kế toán ở trường tiểu học, chị Hiểm còn trồng trọt kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh mảnh đất do ba mẹ để lại, chị dành dụm mua thêm 3.000m2 đất trồng mía tím. Tranh thủ ngày nghỉ, vợ chồng chị chăm sóc mía. Nhờ đó, mỗi năm gia đình chị thu được khoảng 40 triệu đồng từ trồng mía, có điều kiện lo cho các con ăn học.

Đến năm 2019, chị Hiểm chuyển sang trồng sầu riêng và chăn nuôi heo đen, heo rừng lai. Ban đầu, chị trồng 50 gốc sầu riêng, sau đó trồng bổ sung hằng năm. Năm 2024, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hỗ trợ vay 50 triệu đồng đầu tư mua con giống, thức ăn chăn nuôi...

Chị Hiểm cho biết thêm: Hiện nay, trên diện tích 1ha đất, gia đình chị trồng hơn 200 gốc sầu riêng, nuôi 5 con heo giống, 20 heo con, 100 con gà và vịt. Ngoài trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, chị còn mở quán bán tạp hóa, nước mía. Hằng năm, từ các nguồn thu và sau khi trừ chi phí, chị thu về hơn 300 triệu đồng.

Có thể khẳng định rằng, thành công của những người phụ nữ ở xã Đông Khánh Sơn, Khánh Hòa này không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân và gia đình. Họ còn trở thành những tấm gương sáng, nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tích cực để truyền đạt kinh nghiệm cho các chị em khác cùng vươn lên trong cuộc sống.