Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 11 bộ, cơ quan và UBND các cấp về công tác bầu cử

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử này.

Công tác chuẩn bị nhân sự đang được tiến hành

Theo ông, thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 199 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28 ngày 18/9/2025 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, trong Chỉ thị, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho 11 bộ, cơ quan liên quan và UBND các cấp.

Trong đó, Bộ Xây dựng cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông thông suốt đặc biệt thông suốt về hạ tầng thông tin liên lạc, tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong bầu cử như kiểm phiếu, lập danh sách cử tri, theo dõi tiến độ bầu cử; bảo đảm an ninh mạng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Tại các địa phương, các tỉnh ủy, thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo; tất cả các địa phương đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cấp ủy, từng cơ quan, địa phương, cấp xã triển khai các nội dung liên quan đến bầu cử.

Hiện nay, UBND cấp tỉnh, cấp xã đang phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp để thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã và chuẩn bị nhân sự. Đây là những bước triển khai quan trọng của các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội thông tin về những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

"Đến thời điểm này, về cơ bản, công tác chuẩn bị theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng và Nghị quyết của Quốc hội đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Việc triển khai tích cực này hứa hẹn sẽ bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công", ông Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Tăng khả năng "đề kháng" trước những luận điệu chống phá

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng, có 10 nhiệm vụ cần đặc biệt lưu ý.

Đáng chú ý, về công tác nhân sự, theo Phó Thủ tướng Thường trực cần bảo đảm thực hiện đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; giới thiệu nhân sự có chất lượng, đúng cơ cấu, thành phần, bảo đảm dân chủ.

Bộ Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm thống nhất, chuyên nghiệp từ Trung ương đến cơ sở.



"Các đoàn công tác sẽ được cử đi kiểm tra, đôn đốc UBND các cấp thực hiện quy định pháp luật về bầu cử, nhất là tại xã, phường; kịp thời chấn chỉnh sai sót, phát hiện vấn đề mới để hướng dẫn phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hiện nay có nhiều điểm mới phát sinh.

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Chính phủ để cập nhật tình hình, chuẩn bị tốt công tác bầu cử, báo cáo kịp thời cho Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng và Bộ Chính trị để chỉ đạo", ông Nguyễn Hoà Bình cho hay.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết gần ngày bầu cử, thông tin sai lệch trên mạng xuất hiện nhiều hơn, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác, không theo dõi, không lan truyền thông tin độc hại, tăng khả năng "đề kháng" trước những luận điệu chống phá.

Trước tình hình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai giải pháp kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá, gây chia rẽ về cuộc bầu cử.

Đồng thời, đổi mới phương thức, triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử của công dân; lồng ghép thông điệp tuyên truyền để nâng cao ý thức làm chủ, tự giác của người dân.

Cùng đó là nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bộ Công an là lực lượng chủ công phối hợp với Bộ Quốc phòng cùng trách nhiệm của cả hệ thống.

Theo ông Nguyễn Hoà Bình, kinh nghiệm nhiều kỳ bầu cử cho thấy dễ phát sinh tình huống phức tạp, do đó phải chủ động nắm chắc tình hình.

"Các cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, khu vực phức tạp về chính trị.

Chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng vũ trang phối hợp với Ban Chỉ đạo bầu cử triển khai biện pháp phòng chống tội phạm, nhất là tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ bầu cử; ngăn chặn, kịp thời xử lý các hành vi phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây chia rẽ".

Đồng thời, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm khiếu kiện, điểm nóng kéo dài liên quan đến bầu cử.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hướng dẫn ứng cử viên kê khai tài sản và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

"Đây là nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, phối hợp với các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị. Việc kê khai tài sản phải gắn với công tác thẩm tra, xác minh để bảo đảm ứng viên đủ tiêu chuẩn, liêm chính, thực sự tiêu biểu để giới thiệu cho nhân dân bầu chọn.

Thanh tra Chính phủ cũng phải phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến ứng viên, đồng thời chú trọng giải quyết các điểm nóng", ông Nguyễn Hoà Bình nói và nhấn mạnh cần chuẩn bị để bước vào cuộc bầu cử với không khí vui vẻ, phấn khởi, củng cố niềm tin; không còn những điểm nóng khiếu kiện kéo dài, tập trung, vượt cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các cơ quan, bộ, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan; cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và đạt kết quả như mong muốn.