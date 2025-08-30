Lúc chúng tôi đến, anh Liền vừa về đến Nhà Văn hóa ấp Thới Trung sau khi đến thăm hỏi, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hộ thuộc Tổ đan lưới trong ấp. Anh cho biết phải thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tình hình đời sống, biết người dân cần gì, mong muốn gì để xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Có như vậy, người dân mới tin tưởng vào cấp ủy đảng, chính quyền, ra sức xây dựng quê hương.

Hướng dẫn tôi tham quan những cung đường, cây cầu được xây dựng trong ấp, anh Liền tự hào nói: "Toàn bộ hệ thống đường giao thông trong ấp đã được mở rộng, tráng bê tông. Nhiều tuyến đường rộng 4m, ô tô ra vào thuận tiện".

Anh Cao Văn Liền thăm hỏi, nắm bắt nguyện vọng các hộ đan lưới trong ấp để hỗ trợ kịp thời.

Theo anh Liền, nhiều năm qua, anh cùng ĐV Chi bộ ấp đã chỉ đạo, tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng cầu đường. Điển hình như vận động nhân dân hiến 3.600m2 đất để mở rộng từ 2m ra 4m tuyến đường bờ Tây ấp Thới Trung dài 1.800m; vận động nhân dân đóng góp 68 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, làm cột cờ tuyến đường này...

Riêng anh Liền đã vận động cha ruột là ông Cao Văn Nên hiến 800m2 đất trị giá khoảng 1 tỉ đồng mở tuyến đường dân sinh nối từ tuyến đường bờ Tây ấp Thới Trung ra đường tỉnh 919.

Bên cạnh đó, anh Liền cùng Chi bộ khu vực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ấp Thới Trung có 235 hộ, 925 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ và đan lưới. Anh Liền cùng ĐV thường xuyên rà soát nhu cầu của người dân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ hàng ngàn cây giống, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 96 hộ vay hơn 4,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, toàn bộ hơn 13ha vườn trong ấp được trồng sầu riêng, ổi, xoài, mãng cầu. Người dân đưa giống lúa có chất lượng xuất khẩu vào sản xuất hơn 80ha ruộng; nhiều người đã chuyển đổi một số diện tích ruộng lúa không hiệu quả sang trồng rau màu.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, anh Liền quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua anh cùng ĐV Chi bộ ấp đã vận động 500 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 15 căn nhà Đại đoàn kết, mái ấm tặng hộ nghèo, hộ khó khăn. Ông Hồ Thanh Tùng, hộ cận nghèo trong ấp, chia sẻ: "Mới đây, được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết, gia đình tôi giảm bớt phần nào khó khăn".

Anh Liền và Chi ủy chi bộ tổ chức họp lệ Chi bộ vào ngày 9 hằng tháng, nội dung sinh hoạt đúng hướng dẫn số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Chi ủy Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; quản lý chặt chẽ ÐV; quan tâm kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của ÐV.

Nhiều năm qua, Chi bộ không có ÐV vi phạm, biểu hiện suy thoái. 3 năm liền (2022, 2023 và 2024), Chi bộ ấp được Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2025), anh Liền được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu cấp thành phố.

Theo: Báo Cần Thơ