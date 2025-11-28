Tòa bác đơn kiện Coca-Cola Việt Nam, giữ nguyên truy thu và phạt 821 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: MX

Hôm 27/11, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án, bác đơn khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam (CCBV) đối với Cục Thuế TP.HCM. Phán quyết này giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền 821,4 tỷ đồng đối với doanh nghiệp nước giải khát này.

Khoản truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng này xuất phát từ kết quả thanh tra toàn diện của cơ quan thuế, kéo dài từ năm 2019, tập trung rà soát hồ sơ hoạt động của CCBV trong giai đoạn 2007 – 2015.

Cơ quan thuế đã xác định nhiều khoản chi phí kê khai không hợp lệ, dẫn đến việc phải điều chỉnh lại, làm "giảm lỗ" hơn 762 tỷ đồng so với số lỗ doanh nghiệp tự khai báo.

Việc điều chỉnh này dẫn đến khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 471 tỷ đồng, cùng với tiền phạt vi phạm và tiền chậm nộp, nâng tổng số tiền phải nộp lên đến 821,4 tỷ đồng.

Lý do chính được cơ quan thuế đưa ra là Coca-Cola Việt Nam đã không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định pháp luật liên quan, cùng với tình trạng thua lỗ triền miên trong nhiều năm.

Coca-Cola Việt Nam từng bị Cục Thuế TP.HCM xếp vào vị trí số 1 trong danh sách doanh nghiệp nghi vấn có dấu hiệu chuyển giá do liên tục kê khai lỗ.

Theo phân tích của cơ quan thuế, "bí quyết" để doanh nghiệp này báo lỗ liên tục nằm ở chi phí nguyên phụ liệu, mà chủ yếu là hương liệu, được nhập trực tiếp từ công ty mẹ với giá rất cao. Chi phí nguyên phụ liệu trung bình chiếm trên 70% giá vốn.

Đến cuối năm 2012, số tiền lỗ lũy kế của CCBV đã lên đến 3.768 tỷ đồng, vượt cả số vốn đầu tư ban đầu (2.950 tỷ đồng).

Mặc dù từ năm 2013, công ty bắt đầu kê khai lãi (năm 2013 lãi 150 tỷ, năm 2014 lãi 350 tỷ), nhưng do được phép chuyển lỗ trong vòng 5 năm, công ty vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm đó.

Sau khi khiếu nại không thành, CCBV đã khởi kiện Cục Thuế ra tòa. Phiên xét xử kéo dài từ ngày 6/11 và kết thúc 27/11 bằng phán quyết bác đơn.

Đại diện VKSND TP.HCM tại tòa hôm 27/11 cũng đã khẳng định quyết định truy thu và xử phạt của cơ quan thuế là có căn cứ, đề nghị tòa bác đơn.

Theo Coca-Cola Việt Nam, đơn vị này tôn trọng quy trình xét xử và phán quyết của TAND TP.HCM.

Đơn vị này cho biết đang phối hợp cùng các cố vấn pháp lý để xác định các kế hoạch hành động tiếp theo của vụ việc trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế và pháp luật hiện hành.

Công ty cũng khẳng định hoạt động tại Việt Nam đồng bộ với các nguyên tắc kinh doanh toàn cầu, duy trì chuẩn mực đạo đức và thông lệ ngành, bao gồm việc sử dụng hợp lý các chi phí kinh doanh hợp lệ.