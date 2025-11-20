TP. HCM mở bán hơn 900 căn nhà ở xã hội giá 22 triệu đồng/m2

TP. HCM mở bán 936 căn nhà ở xã hội tại Dự án Phúc Đạt Tân Uyên

Mới đây, Sở Xây dựng TP. HCM vừa công bố thông tin mở bán tại dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt.

Được biết, dự án tọa lạc tại phường Tân Hiệp, TP. HCM do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 khối chung cư cao 18 tầng, một hầm, khối nối A và B cao 3 tầng, dự. kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Theo Sở Xây dựng, dự án mở bán 936 căn hộ, diện tích từ 32 - 62 m2, giá bán tạm tính 22 triệu đồng/m2 (đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Thời gian nhận đơn đăng ký từ ngày 27/11 - 7/12/2025 tại văn phòng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP. HCM.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên

Trong năm nay TP. HCM liên tiếp mở bán các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Gần đây nhất là dự án Khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1) do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng tại lô đất CCU-AS, phường Chánh Hiệp, TP. HCM. Quy mô dự án rộng 0,71 ha, công trình gồm 6 khối nhà cao 12 tầng, cung ứng khoảng 978 căn hộ. Trong đó, 168 căn hộ thương mại và 810 căn nhà ở xã hội (648 căn để bán, 162 căn cho thuê). Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Trong đợt mở bán đầu tiên có 273 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 38,5 - 67,9 m2, giá bán hơn 15,8 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT, chi phí bảo trì); Giá cho thuê 76.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế VAT, chi phí bảo trì). Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký từ ngày 20/11 - 25/11/2025.

Ngoài ra, dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư cũng đã được Sở Xây dựng TP. HCM thông tin mở bán.

Dự án này có 3 tòa nhà cao tầng, cung ứng khoảng 210 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 25 - 68 m2, giá bán từ 12,4 - 14,2 triệu đồng/m2 ( đã bao gồm thuế VAT, chưa tính phí bảo trì).

Sau giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ triển khai giai đoạn 2 với quy mô hơn 1.000 căn hộ trên phần diện tích đất còn lại của dự án.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. HCM, giai đoạn từ năm 2021 - 2025, TP. HCM đã hoàn thành 6 dự án với quy mô 2.745 căn hộ. Theo chỉ tiêu từ Chính phủ, đến năm 2030, TP. HCM sau sáp nhập phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội.

Tuy nhiên đến nay, toàn thành phố chỉ mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 6.657 căn, trong đó hơn 3.400 căn tại TP. HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Hiện nay, TP. HCM đang triển khai 11 dự án với hơn 11.600 căn hộ; 6 dự án chuẩn bị khởi công gần 5.300 căn và 26 dự án đã có chủ trương đầu tư với khoảng 24.600 căn.

