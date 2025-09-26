TP.HCM tích cực tạo điều kiện, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn thành phố năm 2025.

Kế hoạch nhằm kịp thời triển khai Quyết định số 681/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và cơ quan, đơn vị liên quan bám sát, triển khai đầy đủ, nhất quán, đồng bộ các văn bản chỉ đạo; tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn; đồng thời phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Hoa lan là sản phẩm nông nghiệp đô thị nổi bật tại TP.HCM mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hồng Phúc

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi, giám sát thị trường, xúc tiến thương mại; phối hợp với các xã, phường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp phát triển ngành, chuyển đổi mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, chia sẻ, hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn.

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; chú trọng hoàn thiện các chính sách về tín dụng, thuế, bảo hiểm nông nghiệp, đất đai phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, logistics; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ, liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hiện chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ, đẩy mạnh cơ giới hóa, công nghệ cao nhằm tạo động lực đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao tăng trưởng ngành nông nghiệp của Thành phố trong năm 2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trưởng được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành theo hướng thực chất, hiệu quả thông qua tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực bao gồm: rau, đậu, nấm, cây ăn quả, hoa và cây cảnh, tôm nước lợ, cá cảnh, heo cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng, có giá trị kinh tế cao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, hiệu quả, bền vững, minh bạch và có trách nhiệm với môi trường; đồng thời thực hiện tích hợp đa giá trị, bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nông dân làng mai vàng Bình Lợi, xã Bình Lợi, TP.HCM chăm sóc vườn. Ảnh: Hồng Phúc

TP.HCM khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát huy tiềm năng và lợi thế đặc thù của từng vùng. Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị và khuyến khích các mô hình hợp tác mới trong nông nghiệp đô thị.

Tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi... hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu đáp ứng yêu cầu thị trường.

Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi từ trang trại - giết mổ - chế biến - phân phối, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm; gắn với phát triển cơ sở giết mổ tập trung, hiện đại; thực hiện cấp mã số cơ sở nuôi trồng thủy sản đối tượng nuôi chủ lực để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh nuôi biển và khai thác hải sản bền vững; tăng cường tuyên truyền, phổ biển các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tham gia và tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm tạo sinh kế, góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).