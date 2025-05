Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “It Was Just an Accident” của đạo diễn Iran Jafar Panahi đã giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2025, đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim sau hơn hai thập kỷ vắng mặt vì bị cấm xuất cảnh và giam giữ.