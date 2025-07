Câu hỏi:

Bạn đọc Hoàng Hương (Ngọc Hà, Hà Nội) hỏi: Những trường hợp nào bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe sang mẫu mới? Nếu không đổi, người dân có bị xử phạt hay không?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội phân tích như sau:

Cục Cảnh sát giao thông quản lý việc cấp, đổi, cấp lại GPLX

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Thông tư số 12/2025/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 01/3/2025), quy định:

“Cục Cảnh sát giao thông quản lý việc cấp, đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên phạm vi toàn quốc; thực hiện cấp phôi và vật tư in Giấy phép lái xe cho Phòng Cảnh sát giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tổ chức in và trả Giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.”

Mặt trước:

Mặt sau:

6 trường hợp phải đổi hoặc cấp lại Giấy phép lái xe

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định:

Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp sau:

Giấy phép lái xe bị mất;

Giấy phép lái xe bị hỏng, không còn sử dụng được;

Đổi trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp, khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 01/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật này.

Luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam, thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Giấy phép lái xe hết hạn không đổi: Có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Căn cứ điểm a khoản 8 và điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự, bao gồm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, trong trường hợp có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 năm.

Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển các loại phương tiện nêu trên trong trường hợp có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn từ 01 năm trở lên.

"Như vậy, nếu đến ngày 01/01/2026, giấy phép lái xe đã hết hạn hoặc hết hạn trên một năm mà người điều khiển phương tiện vẫn chưa thực hiện việc cấp đổi, thì có thể bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng," luật sư Cao Thanh Tâm nhấn mạnh.