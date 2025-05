Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT - Bộ Công an) đã ban hành bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, được áp dụng từ ngày 1/6.

Theo đó, các câu hỏi trong bộ đề mới được chia thành 6 chương với 180 câu về quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 25 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 58 câu về kỹ thuật lái xe; 37 câu về cấu tạo và sửa chữa.

Đối với bộ 600 câu hỏi này, Cục CSGT cho biết, trong bộ 600 câu hỏi có 60 câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

"Mỗi đề sát hạch có một câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, thí sinh lựa chọn đáp án sai tại câu này được tính là điểm liệt, bài thi lý thuyết sẽ không đạt yêu cầu", Cục CSGT nêu rõ.

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT - Bộ Công an) đã ban hành bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, được áp dụng từ ngày 1/6.

Về đối tượng áp dụng bộ 600 câu hỏi theo hạng giấy phép lái xe gồm: Sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 gồm 300 câu được chọn lọc từ bộ 600 câu hỏi, trong đó có 30 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A gồm 250 câu được chọn lọc từ bộ 600 câu hỏi, trong đó có 20 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để tổ chức thực hiện, Cục CSGT xây dựng, sửa đổi phần mềm sát hạch lý thuyết trên máy vi tính đối với sát hạch lái xe ô tô và mô tô các hạng; chuyển giao cho các Phòng Cảnh sát giao thông và các Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Trường hợp, sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy, bộ đề để sát hạch cần lưu ý căn cứ nội dung 250 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái lái xe mô tô hạng A1, A để biên soạn và in thành các bộ đề sát hạch lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm trên giấy tại địa phương, số lượng tối thiểu 20 bộ đề thi.

Trước khi tổ chức kỳ sát hạch, Phòng CSGT thay đổi số thứ tự của đề thi và đáp án tương ứng; niêm phong Bộ đề thi để giao cho Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch theo quy định; có sổ sách theo dõi việc đảo đề thi để thuận tiện cho việc tra cứu, thanh tra, kiểm tra; bảo quản và giữ gìn cẩn thận các bộ đề sát hạch để sử dụng được nhiều lần.

Cục CSGT đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trung tâm sát hạch lái xe nghiêm túc tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi văn bản gửi về Cục CSGT.