Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao

Đây là dịp để những người nông dân xuất sắc, nhà khoa học chia sẻ niềm vui, sự tự hào khi những nỗ lực lao động của họ được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận.

Bí quyết của 3 tỷ phú nông dân dám nghĩ, dám làm

Ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa tiết trời thu Hà Nội, 3 ông tỷ phú nông dân: Lê Mạnh Quy đến từ Quảng Ninh, Võ Văn Sơn đến từ Ninh Thuận, Nguyễn Nhẫn đến từ Quảng Ngãi trò chuyện rôm rả. Mỗi người một mô hình khác nhau, nhưng đều có chung một niềm vinh dự lớn lao: được xướng tên trong danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Với ông Lê Mạnh Quy - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ tỉnh Quảng Ninh, niềm vinh dự khi được xướng tên trong danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc là sự công nhận xứng đáng cho hành trình dài đầy gian khổ, kiên trì theo đuổi triết lý kinh doanh "phải làm thật" của ông.

3 ông tỷ phú nông dân: Lê Mạnh Quy (ngoài cùng bên phải) đến từ Quảng Ninh, Võ Văn Sơn (thứ 2 từ trái sang) đến từ Ninh Thuận, Nguyễn Nhẫn (ngoài cùng bên trái) đến từ Quảng Ngãi trò chuyện với PV Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Kiều Tâm.

Nhớ lại chặng đường 5 năm ròng rã trồng và phát triển sản phẩm trà hoa vàng, ông Quy chia sẻ về vô số khó khăn và thất bại ban đầu do thiếu kinh nghiệm.

"Thực sự, giờ phút này nói lại, ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin nổi mình đã vượt qua được. Không có ai chỉ dẫn từ đầu, mình cứ phải mày mò, làm sai lại rút kinh nghiệm. Mất mát nhiều, nhưng rồi cũng thu được nhiều", ông Quy tâm sự.

Thực tế, trà hoa vàng (còn được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam) là một loại cây dược liệu quý, được giới khoa học đánh giá cao về giá trị y học, nhưng rất khó trồng và chăm sóc. Để làm chủ được quy trình từ ươm giống, trồng trọt đến chế biến thành phẩm, ông Quy đã phải tự nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật canh tác hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy khó khăn là thế, ông Lê Mạnh Quy luôn giữ vững quan điểm: sản phẩm đưa ra thị trường phải có chất lượng thật sự. "Quan điểm của tôi là phải làm thật. Tất cả mọi cái nó phải thật... Nếu không làm thật được, đến lúc mang chuông đi đánh xứ người, không kêu được thì mang về rất mệt mỏi", ông Quy nhấn mạnh.

Ông Lê Mạnh Quy - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ tỉnh Quảng Ninh bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Ảnh: Kiều Tâm

Nhờ sự kiên trì, bài bản và chất lượng sản phẩm, trà hoa vàng của ông Quy đã được thị trường đón nhận, nhanh chóng khẳng định vị thế và đạt danh hiệu sản phẩm OCOP 5 sao.

Cùng chung niềm tự hào, ông Nguyễn Nhẫn (57 tuổi, thôn Kim Thành Thượng, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) - người đã thành công lớn với mô hình kinh tế tổng hợp cũng không giấu được sự xúc động. Sinh ra trong gia đình nghèo, chính nghị lực và bản lĩnh vượt khó đã giúp ông vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Sau khi mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi đa dạng, ông Nguyễn Nhẫn đã đạt được hiệu quả kinh tế vượt trội, trở thành tấm gương sáng trong vùng.

Các tỷ phú Nông dân Việt Nam xuất sắc phấn khởi gặp nhau tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025. Ảnh: Kiều Tâm

Chia sẻ về cảm xúc khi được tôn vinh, ông Nguyễn Nhẫn khẳng định: "Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc không chỉ là niềm tự hào đối với bản thân tôi và gia đình mà còn là động lực to lớn để tôi vững bước hơn trên con đường mình đã chọn". Ông bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cùng nông dân cả nước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

Nông dân Việt Nam xuất sắc phấn khởi, háo hức được tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Theo lịch trình chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, chiều nay 14/10, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông sẽ được tiếp kiến đồng chí Tổng Bí thư.

Đây là niềm vinh dự, sự tự hào của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, các Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng.

Đối với ông Võ Văn Sơn – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Ninh Thuận, việc được tôn vinh năm 2025 là lần thứ ba ông nhận được danh hiệu cao quý này. Ông Võ Văn Sơn được biết đến là một "tỷ phú tôm" đã chinh phục thành công vùng cát trắng bạt ngàn tại xã Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận.

Chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức đã quy tụ 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng

Ít ai biết, ông Sơn xuất thân từ nghề tài xế xe khách, và từng trải qua những thất bại cay đắng khi mới làm quen với nghề nuôi tôm sú. Bước ngoặt đến vào năm 2006, khi ông quyết định cải tạo ao đìa, chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao và thu về lợi nhuận lớn ngay trong vụ đầu tiên. Đến nay, mô hình của ông đã mở rộng quy mô gần 50ha nuôi tôm công nghệ cao và kinh doanh thức ăn, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Niềm vinh dự càng lớn lao hơn khi ông và các nông dân xuất sắc sẽ được tiếp kiến đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào chiều 14/10. Ông Sơn xúc động: "Đó là niềm vinh dự cực kỳ lớn lao đối với một người nông dân".

Ông Nhẫn và ông Sơn đều nhấn mạnh điều này càng "khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước".

Ông Võ Văn Sơn khẳng định, mỗi lần được tôn vinh chính là một động lực, một "tiền đề" để bản thân ông và những nông dân xuất sắc không ngừng nỗ lực, tiến bộ hơn nữa.

Với niềm tự hào và sự phấn khởi, các Nông dân Việt Nam xuất sắc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của người nông dân Việt Nam xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.