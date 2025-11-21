Ukraine tuyên bố thẳng thừng với ông Trump: "Đất đai của chúng tôi không thể đem ra trao đổi!"

Phó Đại diện Thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Khrystyna Hayovyshyn. Ảnh Ukrinform

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21/11 theo giờ địa phương, bà Hayovyshyn nhấn mạnh, Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là “thuộc Nga” và sẽ không đồng ý bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự vệ hay quyền lựa chọn liên minh của mình. Bà cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức.

Bà Hayovyshyn cáo buộc: “Sự leo thang không ngừng của Nga không chỉ là tấn công quân sự mà còn là sự từ chối đàm phán hòa bình công khai”. Theo bà, mỗi quả tên lửa Nga phóng đi đều là lời tuyên bố rằng Moscow chọn leo thang thay vì đối thoại.

Bà nhấn mạnh từ khi chiến tranh bắt đầu, Ukraine luôn tìm kiếm hòa bình và ủng hộ mọi sáng kiến thực chất có thể đưa đến điều đó.

“Kể từ đầu năm nay, Ukraine đã ủng hộ các đề xuất của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh”, bà nói, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng làm việc mang tính xây dựng với Mỹ và các đối tác ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Bà Hayovyshyn xác nhận Ukraine đã nhận được một bản dự thảo kế hoạch hòa bình từ Mỹ.

“Chúng tôi vạch ra các nguyên tắc cơ bản quan trọng với người dân của mình. Chúng tôi đồng ý làm việc trên các điều khoản của một kế hoạch giúp mang lại một kết thúc công bằng cho chiến tranh”, bà nhấn mạnh.

Về các “lằn ranh đỏ”, bà Hayovyshyn nói: “Sẽ không bao giờ có bất kỳ công nhận nào - dù chính thức hay không chính thức - đối với lãnh thổ Ukraine tạm thời bị Nga chiếm là ‘thuộc Nga’. Đất đai của chúng tôi không thể đem ra trao đổi".

Bà cũng khẳng định Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về quyền tự vệ hay về quy mô, khả năng của lực lượng vũ trang. Ukraine cũng sẽ không dung thứ bất kỳ sự xâm phạm nào đến chủ quyền, bao gồm quyền chủ quyền lựa chọn liên minh.

“Không có gì về Ukraine nếu không có Ukraine - và không có gì về châu Âu nếu không có châu Âu”, bà Hayovyshyn nói.

Bà nhấn mạnh rằng sự ủng hộ đối với Ukraine là không thể thiếu, đồng thời khẳng định, việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine không phải là leo thang xung đột.

Bà Hayovyshyn cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện.

“Ngừng bắn không phải là nhượng bộ - mà là điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán có ý nghĩa”, bà nói.

Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm được triệu tập để thảo luận về các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine và tình hình nhân đạo do chiến tranh gây ra.

Bản kế hoạch 28 điểm do các đồng minh thân cận của ông Trump soạn thảo đang được thúc đẩy ở Washington như một khung giải pháp nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với NBC rằng văn bản này nhằm “cung cấp đảm bảo an ninh cho cả hai phía để bảo đảm hòa bình lâu dài”.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin gần gũi với chính phủ Ukraine, Kiev không được mời tham gia xây dựng kế hoạch, và chỉ được chia sẻ một bản tóm tắt tổng quan.

Bản đề xuất được định hình bởi Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và con rể ông Trump - Jared Kushner.

Các nguồn tin cho biết, theo bản kế hoạch hòa bình này, Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là của Nga, kể cả Mỹ. Lực lượng Ukraine sẽ phải rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà họ hiện đang kiểm soát, và khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này. Quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 người.



