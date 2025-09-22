Vụ "phù phép" rau trôi nổi vào trường học: Công ty Liên Anh bị xử phạt 5 lỗi vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (địa chỉ tại thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) bị xử lý bởi 5 hành vi. Cụ thể:

Một là, từ tháng 7 - 9/2025, Công ty đã cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, các loại rau, củ (khoai tây, cải thảo, cà rốt...) Công ty nhập từ bà Nguyễn Thị Thuận và Hợp tác xã Dịch vụ Đông Cao có nguồn gốc xuất xứ của Trung Quốc nhưng Công ty đã không cung cấp lại thông tin đầy đủ các nội dung về sản phẩm, chất lượng và xuất xứ hàng hóa cho khách hàng, người tiêu dùng.



Hai là, trong tháng 7/2025, nơi sơ chế thực phẩm của Công ty không cách biệt với nguồn ô nhiễm khói bụi. Cụ thể, Công ty không sử dụng nơi sơ chế đã được thiết kế, bố trí theo quy định mà sơ chế trực tiếp tại khu vực sân trước xưởng không kín, sát đường đi liên xã, là khu vực không cách biệt với nguồn ô nhiễm bụi, hoá chất.

Ba là, trong tháng 7/2025, Công ty đã sơ chế, chế biến thực phẩm mà không có quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu sản phẩm cuối cùng dẫn đến việc công nhân của Công ty sơ chế, sử dụng khoai tây đã mọc mầm để cung cấp cho khách hàng.

Bốn là, trong tháng 7/2025, nhân viên Công ty đã tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lan – nhân viên sơ chế rau không mang đầy đủ bảo hộ lao động (thiếu găng tay, mũ, khẩu trang) khi sơ chế rau.

Năm là, ngày 17/9/2025, Công ty không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm.



Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 1609/QĐ-XPHC xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH SX Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Công ty Liên Anh).

Với 5 lỗi trên, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 92 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị này buộc phải cải chính thông tin gây nhầm lẫn theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-SNNMT ngày 19/9/2025 về việc thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh.

Đồng thời ban hành văn bản đề nghị UBND xã Sơn Đồng, Mê Linh phối hợp với Công an xã, các lực lượng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm việc tuân thủ pháp luật trong trồng trọt, kinh doanh rau củ quả của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông cao – xã Tráng Việt và HTX Nông nghiệp Tiền Lệ và các bên liên quan tới việc cung cấp sản phẩm hàng hóa không thông tin rõ hoặc không có nguồn gốc xuất xứ cung cấp cho Công ty TNHH SX Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (nếu có).

Ngày 15/9 và 16/9, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra độc quyền với nội dung: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường ở Hà Nội.

Trước đó, trong ngày 16/9,Sở NNMT Hà Nội này đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất, phối hợp cùng Công an TP Hà Nội kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP nông lâm thủy sản tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại va Dịch vụ Liên Anh.

Như Dân Việt thông tin, ngày 15/9 và 16/9, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra độc quyền với nội dung: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường ở Hà Nội.

Theo đó, PV Dân Việt trong nhiều tháng qua đã ghi nhận thực tế tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Thôn Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học, siêu thị và nhà hàng ở Thủ đô.

Theo hồ sơ, Công ty Liên Anh có giấy tờ pháp lý về an toàn thực phẩm, liên kết với hàng trăm hộ nông dân, nhiều hợp tác xã lớn, có vùng trồng đạt VietGAP và sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, hình ảnh phóng viên ghi nhận cho thấy thực tế khác xa thông tin trên giấy tờ. Sau nhiều ngày mật phục tại chợ đầu mối, theo chân các xe tải, phóng viên Dân Việt đã ghi lại hình ảnh từng bao tải rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc được quăng vội lên thùng ô tô và chất đầy lên xe máy.

Rau được gom và thẳng tiến vào sân Công ty Liên Anh. Sau ít giờ, số rau ở chợ đã xuất hiện trong bếp ăn tập thể, trường học và siêu thị, với mã QR truy xuất đầy đủ.

Theo ghi nhận của Phóng viên, giữa Hợp tác xã Đông Cao và Công ty sơ chế, cung cấp thực phẩm có hợp đồng hợp tác. Tuy nhiên, không phải lúc nào Hợp tác xã cũng cung cấp đủ chủng loại rau củ theo yêu cầu của đối tác, đặc biệt là các loại rau trái mùa.