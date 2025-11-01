Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 01/11/2025 14:47 GMT+7

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô màu đen trên vỉa hè: Nạn nhân nghi là cô gái mất liên lạc nhiều ngày

Thanh Thảo Thứ bảy, ngày 01/11/2025 14:47 GMT+7
Qua xác minh, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, theo gia đình nạn nhân, cô gái có dấu hiệu bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.
Chiều 1/11, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an xã Đông Thạnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể cô gái trong chiếc ô tô đậu ven đường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tú Nguyễn

Trong khi đó, chủ ô tô khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô của mình.

Trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát xác định chiếc xe đậu trên vỉa hè từ tối 27/10. Hiện thi thể nạn nhân đang được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh ngửi được mùi hôi nồng nặc từ chiếc ô tô đậu trên vỉa hè.

Tiến hành kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể cô gái bên trong cốp xe. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

