"Mirkwood" là tác phẩm được chụp tại Buckinghamshire. Nhiếp ảnh gia Will Milner cho hay, đây là một góc nhỏ xinh xắn nhắc anh nhớ tới khung cảnh Mirkwood trong tiểu thuyết giả tưởng Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn).