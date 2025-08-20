1,28 triệu tỷ đồng và "cú hích" mạnh mẽ cho kinh tế Việt Nam

Trong dòng chảy thời cuộc, ngày 19/8 cách đây 80 năm trước, Cách mạng tháng Tám vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên giành độc lập, thống nhất non sông Việt Nam ta. Và dư âm, tinh thần của cuộc Cách mạng mùa thu lịch sử ấy tiếp tục được lan tỏa, vang vọng đến ngày nay. Và ngày 19/8/2025, trong dịp kỷ niệm ngày đại lễ của toàn dân tộc, hơn 250 dự án, với con số khổng lồ 1,28 triệu tỷ đồng được đồng loạt ấn nút khởi công, hoàn thành trên khắp mọi miền cả nước, ở mọi lĩnh vực then chốt của kinh tế xã hội từ cơ sở hạ tầng, điện, đường trường trạm, đến các trụ cột chiến lược trong kỷ nguyên mới về khoa học, công nghệ…

“Phát súng” Cách mạng tháng 8 thành công tròn 80 năm trước báo hiệu kỷ nguyên dân tộc Việt phá bỏ xiềng xích nô lệ, quyết giành lại độc lập cho mình. Pháo hiệu mừng khởi công, khánh thành của hàng trăm dự án, công trình hôm qua trên mọi miền cả nước đã mở ra kỷ nguyên cho Việt Nam dựng xây, bứt phá để thực hiện "hai sứ mệnh 100 năm" vào các năm 2030 và 2045, phấn đấu cho một Việt Nam giàu đẹp, phát triển; sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong mỏi.

Một kỷ lục chưa từng có ngày 19/8 về quy mô, mức độ và chiều sâu của chiến lược đầu tư phát triển của đất nước trong mấy thập kỷ qua đã được lập ra, đó là lần đầu tiên chúng ta thấy con số hàng trăm công dự án được khởi công, khánh thành với khí thế quyết tâm hoàn thành vượt, kịp tiến độ ở các hạng mục từ hạ tầng giao thông, y tế, văn hoá, giáo dục, đến các hạ tầng chiến lược mới của đất nước như công nghệ, dữ liệu, khoa học… phục vụ mục tiêu vươn mình, phát triển của đất nước trong thời đại mới.



Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được khánh thành ngày 19/8, với tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Ảnh: Khổng Chí

Cũng phải nhắc đến, trong 250 dự án, điển hình trong đó là các dự án, công trình mang dáng dấp của các nhà đầu tư tư nhân lớn, do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ như: Dự án cầu Rạch Miễu 2, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel; khởi công 22 dự án nhà ở xã hội… tại hàng loạt tỉnh thành trên cả nước.

Các dự án kể trên đều có dấu ấn đặc biệt của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu, hùng mạnh của đất nước, tiêu biểu như Vingroup, Viettel, EVN, FPT, VEC, Đèo Cả, Sơn Hải, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, HDBank… Điều này cho thấy rõ sức vươn lên làm chủ hàng loạt các công trình lớn, chiến lược, trọng tâm về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật (công nghệ, sinh học, khoa học vật liệu…) và hạ tầng kinh tế xã hội.

Thực tế, với số vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng của 250 dự án được khởi công, khánh thành hôm nay, tương đương với lượng vốn trên 50 tỷ USD được bổ sung vào nền kinh tế ngay trong năm 2025 và tạo bản lề cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, bản chất của “gói vốn” 50 tỷ USD từ 250 dự án trên khắp các lĩnh vực kinh tế xã hội lại có đến 63% nguồn vốn được xã hội hoá từ khu vực tư nhân.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng vốn 1,28 triệu tỷ đồng khởi công, khánh thành 250 dự án, vốn Nhà nước chỉ chiếm 37%, tương đương 478.000 tỷ đồng; trong khi vốn từ khu vực ngoài nhà nước, khu vực tư nhân chiếm đến trên 63% tương đương hơn 800.000 tỷ đồng.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy các chính sách khơi thông dòng vốn tư nhân tại Nghị quyết 68 về Đột phá kinh tế tư nhân đã chứng tỏ được hiệu quả và đi vào thực tiễn cuộc sống chỉ sau vài tháng được Bộ Chính trị ban hành.



Ngay tại buổi lễ khởi công, khánh thành sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: "Đó là hiệu quả, minh chứng đúng đắn cho chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 và quan điểm Ngân sách Nhà nước là chỉ giữ vốn mồi, kích hoạt để huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển”.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược trong việc xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái về hạ tầng chiến lược của đất nước chúng ta”.



Cầu Rạch Miễu 2, biểu tượng tự lực, tự cường và khả năng sáng tạo của Việt Nam (Ảnh: Huỳnh Xây).

Con số gần 800.000 tỷ đồng tiền vốn tư nhân đổ vào nền kinh tế không chỉ minh chứng cho niềm tin, ý chí, khát vọng vào Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà còn thể hiện một chí ý quyết không để Việt Nam đói nghèo, không để Việt Nam lạc hậu.

Trong khoảng 20 năm trước, vốn cho các công trình hạ tầng giao thông, các dự án chiến lược logistics (cảng biển, sân bay, hạ tầng kỹ thuật…) chủ yếu là tiền của Nhà nước, bởi đây là các dự án “xương xẩu”, ít hoặc có lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, nay gió đã đổi chiều, muốn tăng trưởng bền vững, không thể cứ mãi “phân lô, bán nền”, chấp nhận kiếp gia công.

Các dự án chiến lược về hạ tầng như cao tốc Bắc - Nam và hàng loạt các công trình cầu vượt biển, đường cao tốc, hầm đường bộ do doanh nghiệp Việt làm chủ đã xuất hiện, nó không chỉ minh chứng cho tài năng, ý chí của người Việt, giúp tiết kiệm chi phí logistics cho doanh nghiệp mà còn giúp xoá nhòa khoảng cách địa lý, khoảng cách phát triển ba miền Bắc - Trung - Nam liền dải.

Tác giả bài viết, nhà báo Nguyễn Tuyền. Ảnh: DV

Điều đáng nói, với một nền kinh tế vốn phụ thuộc FDI trong nhiều năm qua như Việt Nam, việc khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án, có tổng vốn 1,28 triệu tỷ đồng (trên 50 tỷ USD), trong đó có đến gần 90% dự án do doanh nghiệp Việt trực tiếp đầu tư đã cho thấy tầm vóc rất lớn của khu vực tư nhân đối với vai trò và sứ mệnh của họ trong kỷ nguyên mới.

Thực tế, số vốn 50 tỷ USD hôm nay của doanh nghiệp Việt đổ vào hàng trăm dự án khởi công, khánh thành hôm nay đã vượt tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân thực tế trong hai năm 2023 và 2024 cộng lại (48 tỷ USD).

“Trong khi các dự án FDI rót vốn vào Việt Nam theo kiểu ăn ngay, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn 1,28 triệu tỷ đồng lại tạo dựng cơ sở hạ tầng. Điều này góp phần tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế, tạo ra một cú hích lớn cho tăng trưởng thời gian tới”, chuyên gia Phạm Chi Lan nói với PV Dân Việt.

Với trên 50 tỷ USD được đổ vào nền kinh tế từ 250 dự án kể trên, bằng 10,5% quy mô GDP Việt Nam năm 2024 (476 tỷ USD), rõ ràng đây là "cú hích" rất lớn, tạo nền tảng, cơ sở để chúng ta thực hiện nhiệm vụ nặng nề là tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 trở đi nhằm thực hiện "hai mục tiêu 100 năm" vào các năm 2030 và 2045.

Phải thừa nhận, để có được tăng trưởng cao, trong thời gian dài là một thách thức rất lớn và những bài toán chiến lược dài hơi. Bên cạnh nguồn lực khổng lồ cho các hạ tầng trọng điểm, chúng ta sẽ phải có những cơ chế thí điểm vượt trội, chưa từng có, mới có thể giúp cho nền kinh tế nước nhà nói chung, các doanh nghiệp nói riêng cạnh tranh phát triển trong một thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt và bảo hộ ngày càng cao như hiện nay.