Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tin tức
Thứ ba, ngày 25/11/2025 10:30 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh

+ aA -
PV Thứ ba, ngày 25/11/2025 10:30 GMT+7
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn; phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ông Trần Hồng Thái.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 25/11, tin từ Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự của TP, Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Hà Tĩnh.

Tại Nghị quyết số 1894/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 13/11/2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh. Ảnh Media Quốc hội

Tại Nghị quyết số 1905/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 2026 đối với ông Trần Hồng Thái kể từ ngày 17/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1906/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lưu Văn Trung kể từ ngày 17/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1907/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Tú Anh kể từ ngày 18/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1908/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Tất Thắng kể từ ngày 18/11/2025.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tại Quyết định số 2589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2590/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định số 2580/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô.

Tại Quyết định số 2579/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Toàn.

Tham khảo thêm

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
12

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sẽ xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sẽ xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí

Đại biểu Quốc hội: Các 'ông lớn' công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí

Đại biểu Quốc hội: Các "ông lớn" công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Tin tức
Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức
Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội
8

Tin tức
Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội

Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện
27

Tin tức
Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện

Đọc thêm

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng Huyền Minh Thần Chưởng lại xuất hiện trở lại qua tay hai nhân vật khét tiếng trong Ỷ thiên đồ long ký.

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ 'khủng' sau những năm tháng sống xa hoa
Xã hội

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ "khủng" sau những năm tháng sống xa hoa

Xã hội

Một nữ doanh nhân ở Trung Quốc từng có cuộc sống giàu sang, đang bắt đầu gây dựng lại tương lai của mình bằng công việc đào và bán củ sen để trả khoản nợ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD).

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM đã nhanh chóng công bố các chính sách hỗ trợ như giảm học phí, gia hạn đóng phí và cấp học bổng đặc biệt cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng giới trẻ hôm nay là “thế hệ thông minh đương thời”. Ông nhấn mạnh giới trẻ là động lực phát triển của hôm nay, giúp thế giới chú ý hơn trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam.

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Chelsea vs Barcelona là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và hai đội có thể tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nguồn cung, xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và tháo gỡ vướng mắc các dự án nhằm sớm đưa thị trường bất động sản trở lại trạng thái ổn định, bền vững.

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine
Thế giới

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine

Thế giới

Tháng 11 mang lại những bước tiến nhanh chóng, làm sụp đổ các vị trí của Ukraine và một sự thay đổi quyết định trong cuộc chiến.

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn
Nhà nông

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Nhà nông

Trải qua hơn 500 năm, tỉnh Phú Yên đã chứng kiến sự thịnh, suy của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, trải qua nhiều cuộc chiến tranh gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt
Tin tức

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Tin tức

Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung
Nhân ái

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung

Nhân ái

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Xã hội

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Xã hội

Theo quy định, người lao động chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Lao động chưa đủ tuổi về hưu nhưng nghỉ việc sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

'Người đẹp Tây Đô' gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy cho biết bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và khéo léo khoe những vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong phần thi Bán kết của Miss International 2025.

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
Gia đình

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
6

Gia đình

Tuần cuối cùng tháng 11, 3 con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, công việc suôn sẻ, tiền bạc ùn ùn đổ về, năm mới 2026 đến không còn lo lắng.

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới
Kinh tế

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới

Kinh tế

Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la
Nhà nông

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la

Nhà nông

Vựa cam Cao Phong, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) sau cơn bĩ cực do dịch bệnh và giá xuống thấp, nay đang hồi sinh từng ngày. Vườn trên, vườn dưới cam chín vàng, choán cả một vùng. Giá cam đang giữ ở mức ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, người trồng cam thu được lợi nhuận lớn. Vượt qua bao gian khó, nhiều nông dân vẫn kiên trì chăm sóc vườn cam để có những mùa vàng bội thu.

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc
Bạn đọc

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc

Bạn đọc

FLC GAB vừa bị Thanh tra Ủy ban CK Nhà nước xử phạt vì không công bố hàng loạt thông tin bắt buộc các kỳ 2024–2025. Cuối năm 2024, doanh nghiệp này từng bị xử phạt vì lỗi tương tự. Đáng chú ý, giai đoạn 2017–2022, GAB là một trong 5 mã cổ phiếu bị một số cá nhân thao túng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B
Xã hội

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B

Xã hội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Tâm Anh và Stanford (Mỹ) triển khai nghiên cứu HEP-D, tiến hành xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp chủ động kiểm soát nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục
Tin tức

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Tin tức

Chính phủ đề xuất dành 580.133 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong 10 năm, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
Tin tức

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
12

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường trong Vành đai 1. Chủ trương được đánh giá là cần thiết để giảm ô nhiễm, nhưng người dân mong thành phố chuẩn bị kỹ về hạ tầng và lộ trình thực hiện.

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?
Thể thao

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?; Vinicius không gia hạn hợp đồng với Real Madrid; PSG theo đuổi Dayot Upamecano; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Lamine Yamal lại tiệc tùng linh đình.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20 - 25km/h. Dự báo mai áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
Media

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
8

Media

Sau lũ lịch sử, lúa của nông dân Đắk Lắk ngập nước nhiều ngày, mốc meo, bốc mùi chua, mọc mầm khiến nhiều gia đình trắng tay. Nợ nần chồng chất, tiền thu mua lúa biến thành gánh nặng, người dân loay hoay xoay xở chưa biết làm cái nào để có thể tiếp tục sản xuất.

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine
Thế giới

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine

Thế giới

Chủ tịch các ủy ban đối ngoại tại quốc hội của 20 quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung cảnh báo về bất kỳ điều khoản hòa bình nào có thể coi là phần thưởng cho Nga vì đã phát động chiến tranh chống lại Ukraine.

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty
Xã hội

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty

Xã hội

Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Thanh Hóa, chị Ngô Thị Út Luân cố gắng học tập rồi sang Hàn Quốc lao động. Những năm tháng làm việc và học hỏi nơi xứ người đã giúp chị tích lũy trải nghiệm, bản lĩnh và vốn liếng để mạnh dạn trở về nước khởi nghiệp. Từ đôi bàn tay trắng, chị vươn lên trở thành lãnh đạo của 3 doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?
Nhà nông

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?

Nhà nông

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ở tỉnh Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (ở tỉnh Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (ở tỉnh Ninh Bình).

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11: Trụ vững ngưỡng cao nhờ triển vọng từ Fed
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11: Trụ vững ngưỡng cao nhờ triển vọng từ Fed

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11 trụ vững ở mức cao khi thị trường đặt cược nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng lãi suất vào tháng tới.

Có thật Đặng Trần Thường đã dùng roi tẩm thuốc độc hại chết Ngô Thì Nhậm?
Đông Tây - Kim Cổ

Có thật Đặng Trần Thường đã dùng roi tẩm thuốc độc hại chết Ngô Thì Nhậm?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử, các công thần khai quốc thường gánh vác vận mệnh triều đại và phải đối mặt nhiều sóng gió, trong đó có Đặng Trần Thường.

Những câu nói nổi tiếng của 'Ông nội quốc dân', đóng phim 70 năm, ở tuổi 90 mới được nhận danh hiệu lớn
Văn hóa - Giải trí

Những câu nói nổi tiếng của "Ông nội quốc dân", đóng phim 70 năm, ở tuổi 90 mới được nhận danh hiệu lớn

Văn hóa - Giải trí

“Tôi không thắng nhiều giải, nên tôi không phải diễn viên "đoạt giải". Tôi chỉ mong mọi người nhớ đến tôi như "một diễn viên luôn cố gắng hết mình"" - Cố diễn viên Lee Soon-jae từng chia sẻ. Những câu nói nổi tiếng của ông đang được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.

Cập nhật danh sách bạn đọc, doanh nghiệp chung tay cùng Báo Dân Việt hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung
Nhân ái

Cập nhật danh sách bạn đọc, doanh nghiệp chung tay cùng Báo Dân Việt hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung

Nhân ái

Ngay sau khi Báo NTNN/Dân Việt phát động chương trình chung tay, chia sẻ hướng về miền Trung, rất đông bạn đọc, đại doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đến tòa soạn ủng hộ.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá