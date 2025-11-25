Ngày 25/11, tin từ Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự của TP, Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Hà Tĩnh.

Tại Nghị quyết số 1894/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 13/11/2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh. Ảnh Media Quốc hội

Tại Nghị quyết số 1905/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 2026 đối với ông Trần Hồng Thái kể từ ngày 17/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1906/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lưu Văn Trung kể từ ngày 17/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1907/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Tú Anh kể từ ngày 18/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1908/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Tất Thắng kể từ ngày 18/11/2025.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tại Quyết định số 2589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2590/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định số 2580/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô.

Tại Quyết định số 2579/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Toàn.