Thêm 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu trao tận tay người dân vùng lũ Đắk Lắk từ Long Châu

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị ông thầy gắn bó 5 năm... "vô hiệu hóa"
Dù không thể gây bất ngờ trước đối thủ quá mạnh là Thép xanh Nam Định, nhưng HLV của CLB Long An cũng thành công trong kế hoạch khiến học trò cũ Nguyễn Xuân Son im tiếng.
Trong bối cảnh giao thông bị chia cắt, nhiều vùng ngập sâu và mất điện kéo dài, món quà thiết thực từ Long Châu sẽ góp phần giúp người dân Đắk Lắk xử lý vết thương và chăm sóc sức khỏe tại chỗ, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi, nguồn nước ô nhiễm sau thiên tai.
Được biết, từ ngày 15 - 21/11, sau ảnh hưởng của bão số 13, Đắk Lắk đã trải qua đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng. UBND tỉnh đánh giá đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt qua trận lũ lịch sử năm 1993. Mưa to, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng cho tỉnh Đắk Lắk, làm nhiều khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập (1). Không chỉ ở Đắk Lắk, theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng và chính quyền địa phương, đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng gây ngập sâu và thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Gia Lai và Khánh Hòa.
Với tinh thần hướng về “khúc ruột” miền Trung, ngay trong ngày 23/11, Long Châu hỗ trợ y tế khẩn cấp ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; trực tiếp trao tặng thêm 3 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu cho đồng bào vùng lũ.
Đại diện Long Châu chia sẻ: “Dẫu mưa bão liên tiếp ảnh hưởng đến đời sống cán bộ nhân viên cùng gia đình và nhiều cửa hàng trong hệ thống, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, đội ngũ Long Châu không quản ngại khó khăn, nỗ lực có mặt kịp thời tại những nơi cần thiết nhất. Chúng tôi mong muốn góp sức cùng địa phương chăm sóc sức khỏe người dân, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.”
Thông qua những hành động kịp thời và nhân văn, Long Châu thể hiện trách nhiệm bền vững trong nâng cao sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.
Trước đó vào ngày 31/10, Long Châu đã kịp thời điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung.
Chiều ngày 23/11/2025, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 62 CBCNV đã lên đường ra quân hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện tại địa bàn Phú Yên (cũ) do hậu quả của thiên tai gây ngập lụt diện rộng.