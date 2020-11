Trước đó chiều ngày 8/11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 cùng Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Sau khi khảo sát công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, y tế tại khu vực Trung tâm hội nghị quốc tế, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất.