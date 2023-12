Ấn tượng triển lãm hoa tươi lần đầu tiên tại Hà Nội với phong cách Garden Ấn tượng triển lãm hoa tươi lần đầu tiên tại Hà Nội với phong cách Garden

Triển lãm mang tên The garden of the Muses – “Khu vườn của các nàng thơ” là triển lãm hoa tươi mang phong cách Garden lần đầu tiên ở Hà Nội. 10 tác phẩm tham gia được thực hiện tỉ mỉ, kỳ công bởi 10 tác giả nghiệp dư nhằm tôn vinh nghệ thuật cắm hoa và truyền cảm hứng cho cộng đồng với bộ môn nghệ thuật này.