Ảnh ấn tượng tuần: Từ Hội An ngập lụt tới cánh đồng hoa bách nhật thơ mộng ở Hà Nội

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021, cõng F0 khi di chuyển lên xe cấp cứu ở Hà Nội, Hội An ngập lụt do mưa lớn và thủy điện xả lũ hay cánh đồng hoa bách nhật thơ mộng ở Hà Nội... là những hình ảnh tuần qua do PV Dân Việt ghi lại.