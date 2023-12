Hình ảnh báo chí 24h: Yakutsk - nơi nhiệt độ âm gần 60 độ C, có lạnh nhất thế giới?

Khu chợ ngoài trời bán cá ở Yakutsk ngày 6/12. Ảnh: Reuters.

Yakutsk là thủ phủ Cộng hòa Sakha, cách Moskva khoảng 5.000 km về phía đông. Nhiệt độ nhiều vùng của Cộng hòa Sakha, khu vực rộng lớn ở đông bắc Siberia, xuống dưới -55 độ C sau đêm 4/12, -58 độ C vào ngày 5/12. Người dân nơi đây đã quen với quang cảnh “băng tuyết đóng băng” toàn thành phố. Ngay cả những ngày có nắng ấm, vạn vật đều có thể bị đông cứng chỉ sau vài giây ở ngoài trời.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp của vĩ độ cao và diện tích rộng lớn là lý do dẫn đến nhiệt độ thấp tại Yakutsk nói riêng và Siberia nói chung. Năm 2018, nhiệt kế thủy ngân từng ghi nhận nhiệt độ ở Yakutsk chạm đáy -65 độ C. Tuy nhiên, nơi này vẫn chưa phải nơi lạnh nhất thế giới, tại cao nguyên Đông Nam Cực - NASA đo được lạnh tới -93,2 độ C, khu vực Oymyakon (Nga) vào tháng 1/1924 ghi nhận nền nhiệt ngoài trời hạ xuống -71,2 độ C. Vậy tính đến hiện tại Yakutsk chỉ xếp thứ 3.

