Ảnh: Loài hoa nở rộ sớm nhất trong vòng 1.000 năm qua là hoa gì?

Hoa anh đào thường nở rộ vào tháng 4, trùng với thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới của chính phủ và năm học mới. Tuy nhiên năm nay hoa đã nở rộ ở nhiều nơi từ giữa cuối tháng 3, với phần lớn đều lụi tàn trước khi khai giảng năm học.

Theo nhà khoa học môi trường Yasuyuki Aono của Đại học Osaka, các tài liệu mà ông tìm được cho thấy hoa anh đào đã từng nở rộ vào ngày 27/3 trong các năm 1612, 1409 và 1236.

Theo tờ Washington Post, hiện tượng này phù hợp với xu hướng dài hạn kéo dài hàng chục năm qua, khi anh đào trên núi ở Nhật Bản ngày càng nở sớm. Các nhà khoa học cảnh báo đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy tác động của biến đổi khí hậu.