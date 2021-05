Hà Nội: Người dân mắc võng ngủ trong công viên ngày nắng nóng gần 40 độ C

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày 10/5, các tỉnh thuộc phía Tây Bắc khu vực Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xảy ra đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C.