Đồng Tháp được mệnh danh là "đất sen hồng". Tại vùng đất này, hoa sen với nhiều chủng loại từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, được nhắc đến qua câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen...". "Thuần khiết như hồn sen" (As pure as lotus) cũng là slogan quảng bá du lịch của tỉnh. Ảnh: IT.