Đêm 24/12, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đã đưa ra cảnh báo với toàn bộ cư dân "Hãy ở nhà, giữ an toàn, giữ mạng sống" sau khi bang này ghi nhận ba trường hợp thiệt mạng do bão tuyết gây ra. Ảnh: AP, New York Times.