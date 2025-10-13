Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong… sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Ngày 13/10, dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ chính thức được tháo dỡ, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh (nay là xã Biển Hồ) bị yêu cầu dừng triển khai và tháo dỡ, khi đã hoàn thành phần thô.

Với lý do, dự án không phù hợp quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya và sử dụng vật liệu bê tông cốt thép, không phù hợp văn hóa kiến trúc nhà rông Jarai.

Tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong… sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai.

Dự án do UBND huyện Chư Păh (cũ) quyết định đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh (cũ), có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ghi nhận, đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Dung – Gia Lai đã huy động phương tiện và nhiều nhân công thực hiện tháo dỡ.

Công trình chính nhà rông đã được tháo dỡ phần tường thô, các trụ cột bê tông và một số hạng mục phụ trợ.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Chư Păh - chủ đầu tư dự án Công trình Nhà rông tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ), đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình theo chỉ đạo của tỉnh, để bàn giao mặt bằng phục vụ Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Dự án xây dựng nhà rông bằng "bê tông cốt thép" tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai)...bị tháo dỡ, dù đã hoàn thành phần thô.

Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ hoàn tất vào ngày 20/10, chậm hơn thời hạn tỉnh yêu cầu là trước ngày 15/10 do ảnh hưởng của mưa, nhưng vẫn đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị cho Tuần lễ.

Xây nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

Việc tháo dỡ công trình nhà rông được thực hiện, theo yêu cầu của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo "nóng", thống nhất dừng triển khai dự án xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Đây là quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya và bảo vệ cảnh quan của khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.

Việc xây dựng rồi phá dỡ đã gây ra tình trạng lãng phí tại dự án xây dựng nhà rông bằng "bê tông cốt thép" tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai).

Theo chỉ đạo của ông Phạm Anh Tuấn, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan thực hiện công tác dừng dự án và tháo dỡ công trình nhà rông.

Đồng thời, các bên sẽ bàn giao lại mặt bằng cho địa phương để chuẩn bị cho việc tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya vào năm 2025. Công tác tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cần hoàn thành trước ngày 15-10-2025.

Ngoài việc dừng triển khai công trình, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ thực hiện thủ tục chuyển toàn bộ nguồn vốn dự án để thực hiện các dự án khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri, được khởi xướng nhằm xây dựng một công trình mô phỏng nhà rông truyền thống của người Jrai tại khu vực dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Tuy nhiên, việc triển khai dự án đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. UBND tỉnh nhận thấy rằng dự án không phù hợp với phương án quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ các giá trị thiên nhiên đặc sắc của khu vực này.



Phá dỡ nhà rông để kịp bàn giao mặt bằng phục vụ Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Dự án bao gồm việc xây dựng nhà rông mô phỏng, với vật liệu sắt thép và bê tông thay thế cho các vật liệu truyền thống như gỗ, mái tranh. Tuy nhiên, công trình này không thể hiện đúng tinh thần bảo tồn văn hóa truyền thống của người Jrai và tạo nên sự bất hợp lý trong việc xây dựng hạ tầng du lịch tại khu vực trọng yếu của tỉnh.

Dự án bị dừng thi công và phá dỡ dù chỉ mới hoàn thành phần thô, đã gây lãng phí. Trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến việc hình thành dự án này, cần được làm rõ.

Dù dự án đã xây phần thô, nhưng quyết định dừng triển khai đã được đưa ra sau khi UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy rằng, việc xây dựng công trình sẽ tác động tiêu cực đến cảnh quan tự nhiên và môi trường du lịch tại Chư Đang Ya.

Quyết định này được xem là bước đi cần thiết, thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, để đảm bảo phát triển du lịch bền vững tại khu vực này, không chỉ bảo vệ giá trị thiên nhiên mà còn giữ gìn các yếu tố văn hóa đặc trưng của cộng đồng địa phương.

Việc dừng dự án không chỉ là một quyết định về quy hoạch, mà còn là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh kỳ vọng rằng, khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi sự kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.