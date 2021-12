Các bến xe tăng cường các biện pháp chống dịch dù "ế" khách trầm trọng

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bến xe Mỹ Đình mới chỉ hoạt động khoảng 30% so với trước kia. Nhiều nhà xe vào bến đón khách nhưng đến lúc xuất bến vẫn không có hành khách nào trong xe. Anh Nguyễn Hữu Nam là chủ nhà chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ chia sẻ: "Dù được hoạt động lại cũng đã được một thời gian, nhưng các chuyến xe vẫn rất ế ẩm, hành khách giờ cũng sợ dịch nên ít khi di chuyển. So với mọi năm lượng khách chỉ đạt được khoảng 5%, nhiều khi xe xuất bến còn không có khách nào trên xe".