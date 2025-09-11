Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm UB VH&XH cho biết, đây là dự án luật được UB VH&XH đặc biệt quan tâm.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm UB VH&XH của Quốc hội phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: H.V

Cụ thể, ngay từ năm 2022, Ủy ban đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí tại nhiều địa phương trong cả nước. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban đã kiến nghị việc sửa đổi Luật Báo chí năm 2016.

Cũng theo Theo ông Hùng, sau 8 năm triển khai, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập không còn phù hợp.

Thêm đó là sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí – truyền thông; quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước, sáp nhập các đơn vị hành chính; nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin…

Những biến đổi trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, tổ chức cơ quan báo chí, đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để đáp ứng thực tiễn.

Ông Triệu Thế Hùng cũng thông tin, dự kiến dự án Luật này sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).

Do đó, với tư cách là cơ quan chủ trì thẩm tra, UB VH&XH đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với cơ quan Soạn thảo, các bộ, ngành liên quan, địa phương và các chuyên gia về Báo chí, truyền thông. Trong đó, có buổi tọa đàm tham vấn hôm nay, tại TP.HCM.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: H.V

Để buổi tọa đàm đi vào chiều sâu, ông Triệu Thế Hùng gợi ý các nội dung đóng góp cho buổi tọa đàm.

Thứ nhất, về Khái niệm các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử), mong ý kiến đóng góp xem quy định trong Dự thảo đã phù hợp chưa?

Về mô hình cơ quan báo chí, quy định “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển không? ở địa phương, cần thiết kế ra sao? với cơ chế chính sách gì?

Về đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí: Hiện nay, phạm vi đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí còn rộng, dẫn đến số lượng cơ quan báo chí nhiều nhưng hiệu quả và chất lượng chưa đồng đều, có sự trùng lặp về tôn chỉ, mục đích, gây khó khăn cho công tác quản lý và phân tán nguồn lực.

Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, ông Hùng cho rằng công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh, tạo thuận lợi trong truyền thông nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về pháp lý và quản lý. Dự thảo đã có bước bổ sung quy định liên quan, tuy nhiên đề nghị đại biểu cũng quan tâm cho ý kiến về nội dung này.

Về các vấn đề khác, như hành vi bị nghiêm cấm; quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí; việc thu hồi giấy phép; văn phòng đại diện, cơ quan thường trú; chuyển đổi số báo chí…