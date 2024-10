Cận cảnh cảng cá Thọ Quang, nơi sẽ là 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 8, sản lượng khai thác hải sản của thành phố này ước đạt hơn 3.500 tấn, tăng 17,7% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023.Tính chung 8 tháng đầu năm, ngư dân Đà Nẵng khai thác hải sản đạt hơn 26.300 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, sản lượng khai thác hải sản biển tăng 1%, sản lượng khai thác hải sản nội địa tăng 32,2% so với cùng kỳ.