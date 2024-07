Toàn cảnh dự án đường Hùng Vương nối dài trị giá trên 90 tỷ đồng dang dở sau nhiều lời hứa

Anh Trương Thuận Ái, trưởng thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái – nơi dự án đi qua cho biết, để thi công cầu, nhà thầu đã lấp đất, chặn dòng khe (suối) Su. Mỗi khi trời mưa to, nước không kịp thoát sẽ gây ngập úng ở thượng nguồn. Vì lý do này, khoảng 2ha lúa chuẩn bị trổ đồng của nông dân thôn Tân Kiên đã bị nhấn chìm sau trận mưa to ngày 17 và 18/7."Tới đây lúa sẽ trổ đồng, nếu trời tiếp tục mưa to, khe Su vẫn bị chặn dòng chảy, xảy ra ngập úng thì nông dân chúng tôi có nguy cơ mất trắng vụ Hè – Thu", ông Ái nói.