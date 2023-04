Cơ quan CSĐT Công an Bộ Công an lúc 19h vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương thực hiện việc khám xét tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát trên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo ghi nhận của PV Dân Việt, phía bên trong tòa nhà, rất nhiều cảnh sát đang thực hiện khám xét, các công nhân của công ty được ra về.