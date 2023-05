Maria sinh năm 1992, tên đầy đủ là Maria Mai Mizuhashi, bắt đầu sự nghiệp ca hát trong nhóm nhạc Harajuku BJ Girls (tên khác là Chix Chicks). Thời gian hoạt động trong nhóm, Maria có nhiều ca khúc quảng bá cho các bộ anime như Brand New Morning (phim Kamisama Kazoku), Dream Maiden (phim Dōjin Work), Kaze no Message và Message of the Wind - bài hát chủ đề Pokémon: Diamond and Pearl. Ảnh: IG, Weibo.