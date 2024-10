Cận cảnh những núi “vàng đen” ven Vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép môi trường số 3418 cho Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc được đầu tư, sản xuất, kinh doanh dịch vụ kho bãi để chế biến và tiêu thụ than tại Cụm cảng km6 với tổng diện tích hơn 125.000 m2, thuộc dự án đầu tư nhóm C. Công suất xuất than là 1,5 triệu tấn/năm, công suất nhập và phối trộn than là 0,75 triệu tấn/năm.