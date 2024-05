Theo ông Hoàng Sơn Trà – Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, vị trí đất Trung tâm giáo dục thường xuyên được thành phố dự kiến đầu tư xây dựng trụ sở UBND phường An Hải Đông. Tuy nhiên, sau khi có phương án sáp nhập phường An Hải Đông và phường An Hải Tây lại để thành lập phường mới thì không xây dựng nữa. Về phương án sử dụng Trung tâm giáo dục thường xuyên, ông Trà cho biết, thời gian đến, khi có trường học trên địa bàn quận đầu tư xây dựng, sửa chữa lại thì sẽ chuyển học sinh của các trường về trung tâm để học tạm nhằm đảm bảo an toàn.