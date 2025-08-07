Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 27/7 tại thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama, nằm ở miền nam đảo Honshu (Nhật Bản). Khi đó, chàng trai 27 tuổi đang đi dạo và uống rượu trên cầu cảng Kurashiki thì bất cẩn làm rơi điện thoại xuống biển trong lúc đang chụp ảnh phong cảnh đêm.

Do đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được hành vi, anh này liền nhảy xuống biển tại cửa sông Takahashi với hy vọng tìm lại chiếc điện thoại.

Dù gặp điều kiện nguy hiểm với dòng chảy mạnh, người đàn ông vẫn giữ được bình tĩnh và cố gắng nổi trên mặt nước. “Tôi ban đầu định bơi vào bờ nhưng dòng nước quá xiết, nên chỉ có thể cố gắng nổi và chờ được cứu”, anh nói với cảnh sát sau đó.

Ảnh minh họa: AI

Sau hơn 4 tiếng trôi dạt, khoảng 5 giờ sáng, lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một tàu neo tại cảng Mizushima gần đó. Thủy thủ trên tàu cho biết họ nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện một người đang trôi nổi cách bờ khoảng 1m.

Ngay lập tức, họ liên hệ với cảnh sát và thả phao cứu sinh để hỗ trợ. Chàng trai được cứu lên bờ và chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Dù ngâm nước biển suốt hơn 4 tiếng, anh vẫn tỉnh táo và các chỉ số sinh tồn ổn định.

“Việc rơi xuống biển trong tình trạng say rượu là cực kỳ nguy hiểm, nhất là tại khu vực cửa sông có dòng chảy phức tạp”, một nhân viên cứu hộ cho biết. “Tuy nhiên, anh ấy không hoảng loạn hay vùng vẫy, mà bình tĩnh nằm ngửa để nổi trên mặt nước chờ được cứu – đó là yếu tố giúp anh sống sót”, người này nói.

Câu chuyện được báo Xiaoxiang Morning Herald chia sẻ lại trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước khả năng sinh tồn của chàng trai này.