Châu chấu bay phủ kín nhiều cánh đồng tại Châu Phi lọt top ảnh môi trường năm 2020

Người dân địa phương thu hoạch khoai tây khi núi Sinabung phun ra tro núi lửa ở Karo, tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia) ngày 10/8. Ảnh: Reuters.

Nạn châu chấu sa mạc tại làng Lorengippi gần thị trấn Lodwar (hạt Turkana, Kenya) ngày 2/7, ngoài Kenya, nhiều quốc gia khác tại Châu Phi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Reuters. Sóng lớn ập vào tường bến cảng ở Newhaven, miền nam nước Anh, ngày 11/2. Ảnh: Reuters. Các chuyên gia tại Observatoire Pelagis tiến hành kiểm tra xác cá heo để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt trong phòng lạnh tại trạm nghiên cứu biển ở La Rochelle (Pháp) ngày 14/2. Ảnh: Reuters. Nhiệt độ chính xác đo được tại Trung tâm Furnace Creek (California, Mỹ) là 130 độ F (54,4 độ C), ngày 17/8. Ảnh: Reuters. Nhiều ngôi nhà đã bị bao trùm bởi khói và tro bụi từ đám cháy Currowan về phía Nowra (New South Wales, Úc) ngày 4/1. Ảnh: Reuters. Cực quang Borealis xuất hiện trên bầu trời gần Rovaniemi ở Lapland (Phần Lan) ngày 25/9. Ảnh: Reuters. Kênh thoát nước ở Karachi (Pakistan) bị ô nhiễm nặng nề bởi các loại rác thải nhựa và túi ni-lông ngày 22/4. Ảnh: Reuters. Công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân dưới những ngôi nhà đã đổ nát và các phương tiện bị cháy nhằm khắc phục hậu quả của đám cháy Almeda ở Talent (Oregon, Mỹ) ngày 13/9. Ảnh: Reuters. Sự cố tràn dầu trên biển do tàu chở hàng rời MV Wakashio gặp tai nạn và mắc cạn tại Riviere des Creoles, Mauritius, ngày 10/8. Ảnh: Reuters. Những con đường phủ đầy tro núi lửa sau khi núi lửa Taal đang phun trào ở Tagaytay (Philippines) gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ngày 14/1. Ảnh: Reuters. Mưa lớn đã gây ra trận lũ lụt lịch sử, phá hủy hoàn toàn nhiều nhà cửa, đường phố ở Kumamura, tỉnh Kumamoto (Tây nam Nhật Bản) ngày 8/7. Ảnh: Reuters. Sự cố tràn axit ở khu vực xung quanh mỏ Levikhinsky ở vùng Sverdlovsk (Nga) ngày 17/7. Ảnh: Reuters. Ngôi nhà bị đóng băng hoàn toàn trong trận bão tuyết ở Hamburg, New York, ngày 28/2. Ảnh: Reuters. Các phương tiện bị nhấn chìm do mưa lớn gây ra sau khi bão Iota đổ bộ, ở La Lima (Honduras) ngày 19/11. Ảnh: Reuters.