Chợ bán vàng “bình dân” ở Sài Gòn hút khách ngày vía Thần Tài

Chị Kim Dung chủ tiệm vàng ở chợ Hòa Bình cho biết ngày vía Thần Tài năm nay có điều đặc biệt hơn so với những năm trước đó là giá vàng không tăng, vẫn giữ bình ổn. "Sức mua so với mọi năm không mạnh nhưng với truyền thống ngày vía Thần Tài thì lượng khách bình dân vẫn tập trung mua nhiều. Chẳng hạn thay vì mua số lượng vài chỉ như năm ngoái thì khách giảm còn vài phân hoặc nửa chỉ, chủ yếu là lấy lộc cho ngày may mắn này", chị Dung nói.