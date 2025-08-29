Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1811/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2025 về việc bổ sung nội dung chi từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Điều chỉnh, bổ sung từ nguồn dự toán chi của ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân theo quy định tại khoản 9 Điều 4 của Nghị quyết số 160/2024/QH15.

Tổng mức kinh phí khoảng 11.000 tỷ đồng. Mức tặng quà: 1 lần, 100.000 đồng/người.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Đối tượng được nhận quà là toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến hết ngày 30/8/2025.

Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung đề xuất; chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện việc tặng quà kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.