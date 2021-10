Chuyện rợn người về 72 ngày sống sót trên dãy Andes sau thảm họa máy bay

Nando Parrado (trái) và Roberto Canessa (giữa), cựu thành viên đội bóng bầu dục Uruguay sống sót sau vụ tai nạn máy bay trên chuyến bay 571, tham dự một cuộc họp báo sau khi trải nghiệm của họ được ghi lại trong cuốn sách "Alive: The Story of the Andes Survivors" của Piers Paul Read (phải) được xuất bản 1974. Ảnh Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images