Cơn mưa dị thường ở TP.HCM, chuyên gia nói rất hiếm khi xảy ra

Cơn mưa dị thường xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ sáng 10/5. Theo số liệu ghi nhận được, đây là cơn mưa rất lớn từ đầu năm đến nay. Mưa lượng lớn và kéo dài khiến nhiều nơi xảy ra ngập cục bộ.

Ông Lê Đình Quyết - Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, tính từ 0 giờ đến 8 giờ sáng hôm qua (10/5) ghi nhận lưu lượng mưa tại các trạm như sau: Bến Cát (Bình Dương) 107,8mm, Tân Uyên (Bình Dương) 115,6mm, Sở Sao (Bình Dương) 112,4mm, Đức Hòa (Long An) 122mm, La Ngà (Đồng Nai) 152,6mm, TP Thủ Đức 111mm, Phạm Văn Cội (TP.HCM) 108,4mm… Đặc biệt là Củ Chi (TP.HCM) có lượng mưa cao nhất khu vực với 220,8mm.

Cơn mưa dị thường xảy ra tại TP.HCM vào sáng sớm, gây ngập một số nơi. Ảnh: NTĐ

Ông Quyết đánh giá, cơn mưa hôm qua rất dị thường. Tại huyện Củ Chi mưa từ 4 giờ 50 đến khoảng 9 giờ 50, lượng mưa đạt gần 230mm. Điều đặc biệt là từ 5 giờ đến 6 giờ 30 có tổng lượng 197,6mm, liên tục mỗi 10 phút có lượng mưa trên 10mm.

Riêng thời điểm 5 giờ 50 đến 6 giờ có lượng 41mm, tức là lượng mưa trong 10 phút bằng cả một ngày mưa thông thường hoặc một trận mưa kéo dài vài giờ.

"Trận mưa này gọi là cực đoan, rất hiếm xảy ra ở Nam bộ và TP.HCM. Cơn mưa kiểu này có thể còn xảy ra trong thời gian tới", ông Quyết cho biết.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, hôm nay (11/5), thời tiết TP.HCM ban ngày có mây, nắng gián đoạn, trời mưa nhẹ; buổi tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 - 30 độ C và độ ẩm phổ biến khoảng 74%.

Từ nay đến 14/5, TP.HCM có mưa gia tăng về diện và lượng, có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Những ngày sau mưa giảm, chỉ còn xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá...