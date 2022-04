Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đặc biệt nhấn mạnh, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Thể thao Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đang được triển khai; Đồng thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự với mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2019.