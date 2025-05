Công an vào cuộc làm rõ thông tin nữ sinh viên “tố” bị thầy giáo “gạ gẫm”

Ngày 29/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo trường Đại học Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã mời công an vào cuộc làm rõ các thông tin đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Công an cũng đã làm việc với những cán bộ, giáo viên liên quan để xác minh sự việc.

Bài viết của một nữ sinh được cho là học khóa 65 trường Đại học Vinh, Nghệ An "tố" bị nam cán bộ ở bộ phận một cửa có hành vi thiếu chuẩn mực. Sự việc xảy ra khi nữ sinh này đến trường rút học bạ. Ảnh: N.T

“Có nhiều thông tin đăng tải lên mạng xã hội, nhà trường lập tổ để rà soát hết toàn bộ sự việc. Nếu sự việc đúng sẽ có hình thức xử lý theo quy định, nếu sai cũng là để bảo vệ cán bộ. Nhà trường cũng đã mời công an vào cuộc làm rõ sự việc nhằm đảm bảo tính khách quan và công tâm. Sáng nay, công an đã làm việc với các giáo viên liên quan”, lãnh đạo trường Đại học Vinh thông tin.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi một nữ sinh viên (được cho là thuộc khóa 65, Đại học Vinh) đăng tải bài "tố" một nam cán bộ bộ phận một cửa của trường có hành vi không chuẩn mực. Theo lời nữ sinh, sự việc xảy ra khi em đến rút học bạ; sau khi bóng gió về việc "tạo điều kiện" và gợi ý được "cảm ơn", cán bộ này đã mời em đi uống nước và có những hành vi không phù hợp như khoác vai và ôm eo. Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Không lâu sau, một nữ sinh viên khác (được cho là thuộc khóa 64) cũng công khai "tố" một nam giáo viên của trường có hành vi "gạ gẫm". Nữ sinh này cho biết, sau khi phải gặp thầy giáo để giải quyết vấn đề kỷ luật học tập vào cuối năm 2024, em đã liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi mang tính gạ gẫm kéo dài hơn một tháng. Theo lời tố, thầy giáo này còn đe dọa sẽ xử lý kỷ luật ở mức cao nhất nếu nữ sinh không đồng ý gặp riêng. Sự việc chỉ được cho là chấm dứt khi nữ sinh phải cầu cứu sự can thiệp từ các giảng viên khác trong khoa.