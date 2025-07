Những người trẻ đi ngược dòng xu thế

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, xã vùng cao An Toàn (trước 1/7/2025 thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định) được ví như “cổng trời” của tỉnh Gia Lai – một vùng đất biệt lập, hiểm trở, nơi đồng bào Ba Na sống bao đời nay dựa vào nương rẫy và cây rừng. Nhưng cũng chính nơi ấy, năm 2021, một nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp đại học – phần lớn học chuyên ngành dược – đã quyết định chọn An Toàn là nơi khởi đầu sự nghiệp.

Mai Thị Mỹ Lâm (SN 1996, quê Khánh Hòa), một trong những thành viên sáng lập HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn, chia sẻ: “Khi đặt chân đến An Toàn lần đầu, cả nhóm bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang sơ và kho tàng dược liệu phong phú. Nhưng để ở lại, để làm kinh tế ở đây – đó là một lựa chọn mạo hiểm”.

Giữa thâm sơn cùng cốc, nơi tưởng chừng chỉ có gió ngàn và những cánh rừng già, một nhóm bạn trẻ đã dám rời bỏ sự an toàn phố thị để bắt đầu hành trình kiến tạo cuộc đời mình.

Ban đầu, nhóm chỉ có 5 người. Không tiền vốn, không kinh nghiệm địa phương, không quen tập quán bản địa. Họ bắt đầu bằng những buổi ăn cơm cùng dân làng, ngủ lại trong các nhà sàn giữa rừng, đi vận động từng hộ dân cho thuê đất, học hỏi cách sống cùng rừng. Có lúc tưởng như phải bỏ cuộc – vì áp lực, vì sự nghi ngờ từ chính người thân, và cả vì thiên nhiên quá khắc nghiệt.

“Có những đêm mưa gió, cả nhóm chui rúc trong căn nhà sàn tối mịt, không điện, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng côn trùng và nỗi hoài nghi lớn dần trong đầu: Mình đang làm gì ở đây?”, Lâm nhớ lại.

“Giải mã” kho báu dược liệu từ rừng sâu

Vượt qua những ngày gian nan đầu tiên, nhóm bạn trẻ bắt đầu cải tạo đất, áp dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ và quy trình bào chế khoa học để phát triển vùng trồng dược liệu.

Hiện tại, nhóm đã xây dựng được vùng nguyên liệu khoảng 4ha và liên kết với 32 hộ đồng bào Ba Na để phát triển thêm 3ha dược liệu quý như đương quy, thất diệp nhất chi hoa, thường xuân… Nhiều loại cây thuốc bản địa đang được bảo tồn, nhân giống bài bản và bào chế thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, nhóm đã có 5 sản phẩm đạt chuẩn của Bộ Y tế, phân phối tại hơn 1.000 nhà thuốc trên cả nước. Bên cạnh đó, nhóm cũng triển khai mô hình liên kết chuỗi: cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, phân phối vật tư và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân.



Không chỉ dừng lại ở dược liệu, nhóm bạn trẻ còn đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn sinh thái. Những ngôi nhà sàn bản địa đã được cải tạo thành homestay; các tour trekking xuyên rừng, tắm lá thuốc, trải nghiệm ẩm thực địa phương… bắt đầu thu hút du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Chỉ trong năm 2024, hơn 1.000 lượt khách đã đến với “cổng trời” An Toàn, mở ra cơ hội mới cho vùng đất tưởng chừng chỉ có rừng và núi.

“Sắp tới, khi địa phương có quy hoạch cụ thể, nhóm sẽ mở rộng vùng trồng, phát triển thêm sản phẩm mới, đồng thời xây dựng thêm hạ tầng du lịch để giữ chân khách lâu hơn”, Mỹ Lâm chia sẻ.

Gieo mầm hy vọng giữa đại ngàn

Năm 2023, HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn được Sở Công Thương Bình Định (cũ) chọn làm mô hình điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế miền núi. Dự án “thương mại hai chiều” của HTX vừa giúp bà con tiêu thụ sản phẩm bản địa, vừa đưa vật tư – công nghệ về với vùng sâu.

Câu chuyện của Mỹ Lâm và những người bạn không chỉ là hành trình khởi nghiệp – mà là minh chứng sống động cho một thế hệ trẻ dám đi ngược dòng, dám rời vùng an toàn để bắt đầu hành trình dài cùng thiên nhiên.

Họ không “bỏ phố” để sống ẩn dật giữa rừng, mà để bắt đầu sống thật với đam mê, với lý tưởng. Và giữa đại ngàn An Toàn, nơi tưởng như xa lạ với hai chữ “khởi nghiệp”, những người trẻ ấy đang từng ngày gieo lên mầm hy vọng cho rừng, cho bản làng – và cho cả chính mình.